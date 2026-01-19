Otto morti in valanga in Austria: i soccorritori scuotono la testa - Gallery L'incidente da valanga sul Finsterkopf nella Grossarltal di Salisburgo ha colpito un gruppo di corso del Club Alpino. Quattro dei sette partecipanti sono rimasti uccisi. Immagine: dpa Anche i cani sono stati coinvolti nelle operazioni di soccorso dopo la valanga sul Finsterkopf. Immagine: dpa Anche nella zona di Bad Hofgastein si è verificata una valanga: una donna è morta tra le masse di neve. Immagine: dpa Otto morti in valanga in Austria: i soccorritori scuotono la testa - Gallery L'incidente da valanga sul Finsterkopf nella Grossarltal di Salisburgo ha colpito un gruppo di corso del Club Alpino. Quattro dei sette partecipanti sono rimasti uccisi. Immagine: dpa Anche i cani sono stati coinvolti nelle operazioni di soccorso dopo la valanga sul Finsterkopf. Immagine: dpa Anche nella zona di Bad Hofgastein si è verificata una valanga: una donna è morta tra le masse di neve. Immagine: dpa

Il tempo splendido ha probabilmente attenuato l’effetto degli avvertimenti su una situazione valanghiva estremamente delicata. Tra le vittime anche accompagnatori di montagna impegnati in un corso di formazione.

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il bel tempo non ha fermato gli sciatori, nonostante i ripetuti avvertimenti sul pericolo di valanghe.

Nello scorso fine settimana otto persone sono morte nelle Alpi austriache travolte da valanghe a lastroni.

Tra le vittime figurano anche accompagnatori di montagna impegnati in un corso di formazione.

In gennaio si sono verificati diversi incidenti mortali anche in Svizzera.

Con il grado di pericolo 3, il manto nevoso resta instabile e basta il peso di una sola persona per provocare una valanga. Mostra di più

Il soccorritore alpino Gerhard Kremser è sconvolto e senza risposte. Da giorni le autorità mettono in guardia contro una situazione valanghiva critica sulle Alpi e, nonostante ciò, in molti continuano a partire per escursioni con gli sci. «Non so cosa passi per la testa delle persone», dice riferendosi al comportamento degli sportivi.

Per otto persone, lo scorso fine settimana, una gita sugli sci nelle Alpi austriache si è conclusa tragicamente. Sono state travolte da valanghe a lastroni e probabilmente soffocate in pochi minuti sotto la massa di neve.

È stato il weekend più mortale della stagione sulle Alpi. Le tre valanghe si sono staccate nei Länder di Salisburgo e della Stiria.

Incidenti mortali pure in Svizzera

Anche in Svizzera il mese di gennaio è stato segnato da diversi incidenti mortali: quattro persone hanno perso la vita a causa di valanghe. L’11 gennaio il cinquantenne Ueli Kestenholz, snowboarder svizzero e medagliato olimpico, è stato travolto da una valanga sulle montagne vallesane ed è deceduto in seguito alle ferite riportate.

Il 16 gennaio, durante un’escursione a Chamoson, nel canton Vallese, una valanga ha investito un gruppo di quattro persone: due ex agenti della polizia cantonale vallesana sono morti, uno sul posto e l’altro in ospedale.

Il giorno seguente, il 17 gennaio, sul Piz Badü, sopra Andermatt, uno sciatore tedesco è rimasto sepolto sotto la neve ed è deceduto.

Tra le vittime anche guide in formazione

L’incidente più grave in Austria ha coinvolto anche un gruppo che stava partecipando a un corso inserito nel programma ufficiale di formazione invernale del Club Alpino Austriaco.

«Era un corso di più giorni per accompagnatori di escursioni, diretto da una guida alpina. Tutte persone molto esperte», spiega il portavoce Gerald Zagler.

Nel Grossarltal, regione di Salisburgo, quattro dei sette partecipanti alla formazione hanno perso la vita: tre uomini di 53, 63 e 65 anni e una donna di 60 anni.

«Nei nostri corsi la competenza nella gestione del rischio e la consapevolezza della sicurezza sono prioritarie. Questa tragedia ci colpisce profondamente», afferma Jörg Randl, responsabile del settore sport di montagna del Club Alpino Austriaco.

L’organizzazione è in stretto contatto con le autorità e con i familiari delle vittime. «L’intera comunità alpina è in lutto insieme ai parenti», aggiunge il presidente Wolfgang Schnabl.

Muore a 58 anni sotto gli occhi del marito

In Stiria, nella regione del Murtal, tre persone sono rimaste sepolte sotto una valanga. Per i tre cittadini cechi non c’è stato nulla da fare.

Nei pressi di Bad Hofgastein, una donna di 58 anni è stata travolta da una valanga durante un’escursione sugli sci, sotto gli occhi del marito. Anche in questo caso il medico d’urgenza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Altri distacchi sono stati osservati nella zona, senza conseguenze per le persone.

Per i tre incidenti è stato mobilitato un imponente dispositivo di soccorso: oltre 200 tra soccorritori e membri del soccorso alpino hanno partecipato alle operazioni di recupero dei corpi e al trasporto dei feriti in ospedale.

In una valanga a lastroni, uno strato compatto di neve fresca umida o di neve vecchia si stacca in un’unica grande placca, che durante la discesa si frantuma in blocchi più piccoli. IMAGO/Zoonar/Daniel Vonwiller

Le valanghe a lastroni dello scorso fine settimana non sono paragonabili alle grandi valanghe polverose che scendono fino a valle. Spesso interessano solo un’area limitata, grande quanto un campo da calcio o anche meno. «Bastano pochi metri a separare la vita dalla morte», sottolinea Kremser, riferendosi alla posizione degli sciatori al momento dell’incidente.

Anche quantità relativamente ridotte di neve possono essere sufficienti per seppellire una persona. Senza una cavità d’aria, il rischio di morire per soffocamento si materializza nel giro di pochi minuti.

Basta poco peso per provocare una valanga

Secondo Kremser, l’attuale livello di pericolo valanghe 3, molto diffuso in questi giorni, è particolarmente insidioso. Può dare l’impressione che i livelli più pericolosi, il 4 e il 5, non siano ancora stati raggiunti. In realtà, a ogni livello il rischio raddoppia: «Il grado 3 è due volte più pericoloso del 2». I livelli 4 e 5, aggiunge, inducono molti escursionisti a rinunciare.

Il manto nevoso è estremamente instabile. La neve vecchia è gelata e, circa una settimana fa, su questo strato sono caduti 30–40 centimetri di neve fresca. Le due componenti non hanno praticamente alcun legame tra loro. Inoltre, il vento forte ha accumulato grandi quantità di neve ventata. «La base del manto nevoso è pessima», avverte Kremser.

Il peso di un singolo sciatore può essere sufficiente a far partire una valanga a lastroni. «Le zone esposte al pericolo di valanghe si trovano su tutti i versanti, al di sopra dei 2000 metri di quota. Sono numerose», si legge sul sito del servizio di allerta valanghe. «Sono coperte da neve fresca e quindi difficilmente riconoscibili anche per un occhio esperto».