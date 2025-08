Charlie in azione. Imago

Alla Pacifica State Beach si è tenuto il Mondiale di Surf Canino, dove decine di cani si sono sfidati tra le onde.

Nicolò Forni

I partecipanti, divisi per taglie, sono stati giudicati per equilibrio, durata e anche piccoli «trucchi» sulle onde.

Per i padroni, come David Fasoli e Steve Drottar, il surf è un'esperienza che rafforza il legame con i loro amici a quattro zampe. Mostra di più

Come raccontato da «The Associated Press», Charlie, un labrador dal pelo chiaro di 10 anni, ama il surf così tanto che prende la tavola e corre in acqua da solo. I suoi padroni devono persino nascondere l'attrezzatura se vogliono trattenersi a chiacchierare in spiaggia.

Sabato, il cane ha partecipato ai Campionati Mondiali di Surf Canino a Pacifica, vicino a San Francisco, insieme ad altri 15-20 amici a quattro zampe. Con giubbotti di salvataggio colorati, i canidi hanno surfato da soli, in tandem o insieme ai loro padroni, sfidandosi tra razze e taglie.

Chi ha vinto?

La competizione si svolge ogni anno a Pacifica, in California, attirando centinaia di spettatori e decine di cani da tutto il paese. Nato oltre un decennio fa, l'evento celebra il legame tra animali e padroni tra onde, tavole colorate e tanto divertimento.

Lo scorso fine settimana i giudici hanno valutato equilibrio, durata sulle onde e, per i più esperti, anche piccoli «trucchi».

Tra i vincitori c'è Iza, bulldog francese di 5 anni, allenata dal suo padrone David Fasoli, che ha iniziato per gioco durante la pandemia. Fasoli, che ha una disabilità alla mano, racconta con orgoglio come lui e Iza abbiano superato ogni aspettativa.

Il Dream Team

Charlie ha gareggiato anche in tandem con due cani nel team soprannominato «The Dream Team». La sua padrona Maria e il marito Jeff raccontano quanto lui ami il pubblico e come riesca a guidare la tavola con il corpo per raggiungerli a riva. «Una volta in acqua Charlie fa tutto quello che vuole fare».

Un altro concorrente, Rosie, labrador di 4 anni, ha partecipato a ben quattro gare. Il suo padrone, Steve Drottar, la porta a surfare fino a cinque volte a settimana a Santa Cruz.

Dice che l'esperienza condivisa rafforza il legame con il cane, che a fine giornata sembra quasi ringraziarlo, coccolandosi sul divano con la coda che non smette di scodinzolare.

