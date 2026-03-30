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Enciclopedia online Wikipedia vieta gli articoli scritti con l'intelligenza artificiale

SDA

30.3.2026 - 14:07

Un voto tra la comunità di editori volontari ha sostenuto il divieto.
Un voto tra la comunità di editori volontari ha sostenuto il divieto.
Keystone

Al giro di boa dei suoi 25 anni, Wikipedia vieta gli articoli scritti con l'intelligenza artificiale (IA). Lo si legge nella versione appena aggiornata delle linee guida sull'argomento, con un riferimento esplicito alla versione inglese della libera enciclopedia.

Keystone-SDA

30.03.2026, 14:07

30.03.2026, 14:13

Ci sono solo due eccezioni, come riporta il sito The Guardian, per le traduzioni e per le piccole modifiche a testi già redatti ma con il controllo di un supervisore umano.

Con il cambiamento, Wikipedia – fondata il 15 gennaio 2001 – afferma che l'uso di modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm) «spesso viola» i suoi principi fondamentali e non sarà consentito.

L'uso dell'IA è stata una questione controversa tra la comunità di editori volontari dell'enciclopedia online, ma un voto tra loro ha sostenuto il divieto.

«Agli editori è consentito utilizzare i large language models per suggerire modifiche di base ai propri scritti e incorporarne alcuni dopo la revisione umana, a condizione che i Llm non introducano contenuti propri», afferma la nuova politica.

L'uso dell'intelligenza artificiale per reperire informazioni e per produrre contenuti è proliferato al punto che, secondo i dati della società di analisi Similarweb, ChatGpt almeno negli Stati Uniti sta superando o comunque erodendo Wikipedia nelle visite mensili.

Senza contare che l'IA è incorporata nelle ricerche sul web e nei suggerimenti di scrittura di e-mail.

L'intelligenza artificiale può ancora produrre risultati fuorvianti o «allucinati», una situazione che Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, ha definito «un pasticcio».

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