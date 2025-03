Allarme per i ghiacci (foto d'archivio) Keystone

La concentrazione atmosferica di anidride carbonica è ai livelli più alti degli ultimi 800'000 anni.

Keystone-SDA SDA

E il 2024 è stato probabilmente il primo anno a superare di oltre 1,5 gradi l'era preindustriale, con una temperatura media globale di 1,55 gradi, ed il più caldo nei 175 anni di osservazione registrati.

Sono alcuni dei dati contenuti nell'ultimo rapporto del Wmo (World meteorological organization). Il riscaldamento a lungo termine rimane al di sotto di 1,5 gradi. «Sebbene un solo anno di riscaldamento superiore a 1,5 °C non indichi che gli obiettivi di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi siano fuori portata, è un campanello d'allarme che stiamo aumentando i rischi per le nostre vite, le nostre economie e per il pianeta», ha affermato il segretario generale del Wmo Celeste Saulo.

Dal rapporto del Wmo inoltre emerge che, a livello globale, ciascuno degli ultimi dieci anni è stato singolarmente il più caldo mai registrato e che ciascuno degli ultimi otto anni ha stabilito un nuovo record per il contenuto di calore oceanico.

Allarme anche per i ghiacci: le 18 estensioni più basse di ghiaccio marino artico mai registrate si sono verificate tutte negli ultimi 18 anni e le tre estensioni più basse di ghiaccio antartico si sono verificate negli ultimi tre anni con la maggiore perdita di massa glaciale mai registrata. Il tasso di innalzamento del livello del mare è raddoppiato da quando sono iniziate le misurazioni satellitari.

Le temperature globali record osservate nel 2023 e superate nel 2024 sono state dovute principalmente al continuo aumento delle emissioni di gas serra, insieme a un passaggio da un evento di raffreddamento La Niña a un evento di riscaldamento El Niño. Secondo il rapporto, diversi altri fattori potrebbero aver contribuito agli inaspettati salti di temperatura insoliti, tra cui cambiamenti nel ciclo solare, una massiccia eruzione vulcanica e una diminuzione degli aerosol di raffreddamento.

Le temperature sono solo una piccola parte di un quadro molto più ampio. «I dati del 2024 mostrano che i nostri oceani hanno continuato a riscaldarsi e i livelli del mare hanno continuato a innalzarsi. Le parti ghiacciate della superficie terrestre, note come criosfera, si stanno sciogliendo a un ritmo allarmante: i ghiacciai continuano a ritirarsi e il ghiaccio marino antartico ha raggiunto la sua seconda estensione più bassa mai registrata.

Nel frattempo, il meteo estremo continua ad avere conseguenze devastanti in tutto il mondo», ha affermato Celeste Saulo. I cicloni tropicali, le inondazioni, le siccità e altri pericoli nel 2024 hanno portato al numero più alto di nuovi spostamenti registrato negli ultimi 16 anni, hanno contribuito a peggiorare le crisi alimentari e causato ingenti perdite economiche.

«In risposta, il Wmo e la comunità globale stanno intensificando gli sforzi per rafforzare i sistemi di allerta precoce e i servizi climatici per aiutare i decisori e la società in generale a essere più resilienti al meteo e al clima estremi. Stiamo facendo progressi, ma dobbiamo andare oltre e più velocemente. Solo la metà di tutti i paesi nel mondo ha sistemi di allerta precoce adeguati. Questo deve cambiare», ha affermato Celeste Saulo. Gli investimenti nei servizi meteorologici, idrici e climatici sono più importanti che mai per affrontare le sfide e costruire comunità più sicure e resilienti, ha sottolineato.