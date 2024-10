Il cane poliziotto Farouk durante l'addestramento in un quartiere residenziale. Kantonspolizei Aargau

Martedì sera un anziano è caduto da un pendio mentre camminava nel bosco di Würenlingen, nel Canton Argovia. Il cane poliziotto Farouk lo ha trovato in tempo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il cane da ricerca Farouk ha trovato un anziano scomparso a Würenlingen (AG) martedì.

L'82enne era caduto nella foresta.

L'uomo è stato portato in ospedale per un esame precauzionale. Mostra di più

L'82enne aveva detto alla moglie di volersi fermare al ristorante Frohsinn e aveva lasciato la casa di riposo dove vivono di Würenlingen (AG) nel tardo pomeriggio.

Quando alle 20:00 non era ancora tornato e non si era nemmeno presentato al bar in questione, la moglie, preoccupata, ha informato la polizia cantonale.

Secondo la nota delle forze dell'ordine, sono stati contattati gli ospedali vicini e controllati i luoghi di residenza dell'uomo. Si è subito temuto che potesse essere successo qualcosa all'anziano, che camminava con un deambulatore ed era in cattive condizioni di salute.

Mentre erano in corso le indagini tecniche sul cellulare dell'82enne, l'ora avanzata della sera ha spinto le autorità ad optare per una rapida ricerca con un cane poliziotto.

Insieme al suo padrone, Farouk, specializzato in queste ricerche, ha fiutato l'odore della persona utilizzando un porta odori.

L'anziano è salvo

Secondo il comunicato stampa, il «naso estremamente fine» del cane da montagna bavarese ha condotto la squadra di ricerca in un'area boschiva vicina.

Ed è lì che l'amico a quattro zampe e i soccorritori hanno trovato l'uomo: sano e salvo, ma inerme ai piedi di un ripido pendio nel sottobosco. Un'ambulanza lo ha portato in ospedale per un esame precauzionale.

La vittima ha raccontato di aver voluto fare una breve passeggiata nel bosco prima di andare al ristorante ed è caduto. Se Farouk non lo avesse trovato, non è certo che l'anziano sarebbe sopravvissuto alla notte fredda.

Oltre a Farouk, la polizia cantonale argoviese dispone di altri due cani da ricerca, che solo quest'anno hanno cercato persone scomparse circa 60 volte.