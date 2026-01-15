  1. Clienti privati
DeepFake X annuncia misure per impedire a Grok di «spogliare» persone reali

SDA

15.1.2026 - 07:21

X corre ai ripari su Grok,
X corre ai ripari su Grok,
Keystone

Il social network X di Elon Musk ha annunciato di aver implementato misure per «impedire» al suo strumento di intelligenza artificiale Grok di «spogliare» persone reali.

Keystone-SDA

15.01.2026, 07:21

15.01.2026, 07:54

Questo anche per gli abbonati a pagamento, in risposta a un'ondata di indignazione mondiale e alla pressione delle autorità di diversi Paesi.

«Abbiamo messo in atto misure tecnologiche per impedire al profilo Grok di consentire la modifica di immagini di persone reali con abiti rivelatori, come i bikini», indica il social network in un messaggio pubblicato sulla piattaforma. «Questa restrizione si applica a tutti gli utenti, compresi gli abbonati a pagamento», si legge ancora nel messaggio.

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

