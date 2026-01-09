«La generazione e la modifica delle immagini sono attualmente limitate agli abbonati paganti»: la risposta di Grok agli utenti che chiedono di modificare delle immagini caricate su X. sda

X, la piattaforma di Elon Musk, ha limitato ai soli utenti abbonati la modifica delle immagini con Grok, il suo strumento di intelligenza artificiale. La decisione arriva dopo le critiche per aver permesso alle persone di creare deepfake a sfondo sessuale. Lo riporta la BBC.

Grok ora risponde alle persone che chiedono di creare questo tipo di materiale che solo gli abbonati a pagamento potranno farlo, il che significa che il loro nome e le loro informazioni devono essere registrate.

Grok è uno strumento gratuito che gli utenti possono taggare direttamente nei post o nelle risposte ai post di altri utenti per richiedere una risposta specifica. Ma questa funzione ha anche permesso alle persone di richiedere la modifica delle immagini, chiedendo di rimuovere digitalmente la maggior parte degli indumenti delle persone ritratte.

L'intelligenza artificiale ha soddisfatto molte richieste degli utenti che gli chiedevano di modificare le immagini per mostrare donne in bikini o con pochi vestiti addosso. Oggi Grok ha comunicato agli utenti che gli chiedevano di modificare le immagini caricate su X che «la generazione e la modifica delle immagini sono attualmente limitate agli abbonati paganti», aggiungendo che gli utenti «possono abbonarsi per sbloccare queste funzionalità».