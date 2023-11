La nuova moneta speciale di Swissmint celebra il plurilinguismo della Svizzera. Keystone

La Zecca federale, Swissmint, emetterà giovedì la nuova moneta d'oro «Plurilinguismo svizzero», che celebra uno dei tratti distintivi della Svizzera e la sua diversità culturale.

Sul diritto della moneta speciale in questione sono rappresentati aspetti tipici delle quattro regioni linguistiche: da sinistra a destra, la Svizzera romanda e quelle tedesca, italiana e romancia, si legge in una nota odierna. Queste sono collegate in modo tale da formare un'unica immagine: quattro lingue, quattro regioni, una Svizzera.

Sul rovescio sono raffigurate quattro nuvolette di fumetto che formano la croce svizzera, contenenti citazioni dell'articolo 70 della Costituzione federale. «Per l'italiano e il romancio si tratta del capoverso 5 che garantisce il sostegno ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino nella conservazione e promozione delle lingue romancia e italiana», viene precisato.

Sempre sul retro ci sono le parole «Confoederatio Helvetica», l'anno di conio 2023 e il valore della moneta, di 25 franchi.

sifo, ats