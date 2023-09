Zugo, automobilista sbaglia strada e finisce nel lago

La Jaguar ha subito un danno totale. Keystone

Giovedì sera verso le 22:30 un'auto è finita nel lago di Zugo, dopo che il conducente 62enne si è immesso per sbaglio nella banchina di un porto. Lo ha riferito oggi la polizia cantonale in un comunicato.

L'uomo, che era in viaggio da solo, non ha riportato ferite ed è riuscito ad abbandonare in tempo la sua Jaguar prima che venisse inghiottita completamente dalle acque.

Al sopraggiungere della polizia, si è poi sottoposto a un test dell'alcol, risultato ampiamente negativo: 0.0 mg/l.

I sommozzatori della polizia di Lucerna, coadiuvati da un carro attrezzi privato, hanno ripescato il veicolo alla luce del giorno, questa mattina. Nessun liquido è fuoriuscito dall'auto, precisano le autorità.

daoe, ats