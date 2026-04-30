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Canton Zugo. Scontro fatale tra auto e moto sull'A4, muore una giovane donna

SDA

30.4.2026 - 10:25

Incidente mortale ieri pomeriggio sull'autostrada A4.
Incidente mortale ieri pomeriggio sull'autostrada A4.
Keystone

Collisione fatale ieri sull'autostrada A4 a Cham, nel canton Zugo. La passeggera di una moto, una donna di 25 anni, ha perso la vita dopo che il conducente della due ruote sulla quale viaggiava si è scontrato contro il retro di una macchina che lo precedeva.

Keystone-SDA

30.04.2026, 10:25

30.04.2026, 10:32

Il centauro e la sua passeggera, coetanei, stavano circolando in direzione di Lucerna quando, poco prima delle 17:00, hanno tamponato la vettura davanti a loro dopo che quest'ultima ha effettuato una brusca frenata a causa del forte traffico, indica in un comunicato la polizia cantonale zughese.

I soccorsi hanno rianimato la 25enne sul luogo dell'incidente prima di portarla in un ospedale fuori cantone, dove è deceduta a causa delle gravissime ferite. Anche il conducente della moto ha riportato lesioni gravi ed è stato condotto in nosocomio con un elicottero della Rega, mentre la donna alla guida della macchina è rimasta illesa.

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