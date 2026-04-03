Le operazioni di recupero del pilota rimasto incastrato nelle piante. Keystone

Due parapendii si sono scontrati oggi nel Canton Zugo. Grazie a una buona dose di fortuna, entrambi i piloti se la sono cavata senza ferite: uno è atterrato su un albero, mentre l'altro è riuscito a raggiungere terra sano e salvo.

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La chiamata di emergenza in merito all'incidente è arrivata alla polizia cantonale intorno alle 13.30, si legge in un comunicato. Non è ancora chiaro perché i due parapendii, decollati dallo Zugerberg, siano finiti l'uno contro l'altro.

Dopo la collisione, un parapendio è precipitato ed è rimasto incastrato tra le piante a circa 15 metri di altezza. Il pilota 47enne è poi stato liberato e sottoposto a una visita medica, che non ha rilevato lesioni. Il secondo uomo coinvolto, un 55enne, è atterrato autonomamente e risulta a sua volta illeso.