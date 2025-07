Il valico doganale autostradale di Kreuzlingen (TG). (foto d'archivio) Keystone

Dipendenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno scoperto circa 800 pacchetti di sigarette nel bagagliaio di un'auto durante un'ispezione al valico di frontiera di Kreuzlingen (TG).

Keystone-SDA SDA

Un procedimento penale è stato avviato contro due uomini provenienti dalla Romania. Durante l'ispezione del 24 giugno, i due occupanti del veicolo con targhe svizzere hanno inizialmente affermato di non avere nulla da dichiarare, scrive in una nota odierna l'UDCS.

I due uomini non sono peraltro risultati in grado di pagare il dazio all'importazione di quasi 4'000 franchi per le sigarette di diverse marche né la multa. Di conseguenza, sia le sigarette che l'auto sono state sequestrate, secondo il comunicato. Nel corso del procedimento è inoltre emerso che le sigarette erano contraffatte.