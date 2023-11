Viaggiavano con un pitone di 2,5 metri nel bagagliaio dell'auto a Zugo

Il pitone ritrovato è lungo 2,5 metri e pesa 15 chilogrammi. Keystone

Non si aspettavano di trovarvi un pitone di circa 2,5 metri, quando agenti della polizia cantonale zughese hanno perquisito il baule di un'auto a Zugo la scorsa notte alle 03:00 circa. Oltre a questo hanno anche rinvenuto stupefacenti in quantità esigua.

Nessuno dei passeggeri a bordo del veicolo, di varie nazionalità tra cui quella svizzera, era in possesso dell'autorizzazione necessaria per detenere un rettile di tale tipo, comunicano le forze dell'ordine in un comunicato odierno.

Il pitone, che al momento del ritrovamento era stipato in una scatola di polistirolo, misura 2,5 metri di lunghezza per circa 15 chilogrammi di peso. Diverse le versioni fornite dagli occupanti del mezzo di trasporto circa la provenienza del rettile che, dopo i primi accertamenti, è risultato essere in buona salute ed è stato trasportato in una struttura specializzata.

Nella nota, la polizia non specifica i provvedimenti adottati nei confronti delle persone che sono incappate nel fermo della scorsa notte.

me, ats