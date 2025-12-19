  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Zurigo Weiningen: 13enne si ferisce gravemente con un monopattino elettrico

SDA

19.12.2025 - 20:25

Un 13enne si ferisce gravemente alla testa nella caduta con un monopattino elettrico non omologato. (immagine d'illustrazione)
Un 13enne si ferisce gravemente alla testa nella caduta con un monopattino elettrico non omologato. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Un ragazzo di 13 anni ha riportato gravi ferite alla testa in seguito a una caduta con un monopattino elettrico questo pomeriggio a Weiningen, pochi chilometri a ovest di Zurigo. Il giovane è stato trasportato in elicottero in ospedale.

Keystone-SDA

19.12.2025, 20:25

19.12.2025, 20:28

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il monopattino elettrico non era omologato per la circolazione stradale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13:30 nel quartiere di Fahrweid, Il tredicenne avrebbe perso il controllo del veicolo per motivi ancora da chiarire, cadendo a terra, ha reso noto la polizia cantonale di Zurigo. La polizia e la magistratura dei minori indagano.

I più letti

Romina Power si racconta tra Al Bano e la figlia scomparsa Ylenia
Coppia francese con difficoltà economiche vince 178 milioni: «Ecco cosa faremo con i soldi»
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»
Michelle Hunziker e Ilary Blasi prenderanno il timone del Grande Fratello Vip?

Altre notizie

Turgovia. Caso Hefenhofen, nuova sentenza in una vicenda secondaria

TurgoviaCaso Hefenhofen, nuova sentenza in una vicenda secondaria

Taiwan. Attacco in una stazione metro a Taipei, 4 morti e 8 feriti

TaiwanAttacco in una stazione metro a Taipei, 4 morti e 8 feriti

Turgovia. Sommozzatore trova una sfera d'acciaio con del gin nel Lago di Costanza

TurgoviaSommozzatore trova una sfera d'acciaio con del gin nel Lago di Costanza