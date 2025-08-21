ArrestatoUn 25enne aggredisce passeggeri a caso sulla S-Bahn nel Canton Zurigo
21.8.2025 - 15:59
Un 25enne svizzero ha aggredito mercoledì della scorsa settimana passeggeri a caso sulla linea S12 della S-Bahn tra Dachsen (ZH) e Marthalen (ZH). Una ventenne è rimasta ferita.
L'uomo ha dapprima attaccato una donna, ma la 20enne è intervenuta, ha precisato oggi in una nota la polizia cantonale zurighese. La prima donna è così riuscita a mettersi in salvo. Il fatto è avvenuto intorno alle 13:00.
Ad avere la peggio è stata la 20enne che è stata ferita dall'aggressore. È tuttavia riuscita a scendere dal treno a Marthalen e ad allertare la polizia, che ha poi arrestato l'aggressore alla fermata di Andelfingen (ZH). Nel frattempo la giovane ha sporto denuncia.