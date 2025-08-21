Pendler steigen in einen Zug ein am Bahnhof in Bellinzona am Mittwoch, 6. Dezember 2023. Die Tessiner Pendler gehen beim neuen Fahrplan leer aus. Die SBB lassen ab dem 10. Dezember 31 Personenzuege durch den Gotthard-Basistunnel fahren, jedoch verkehren diese nur am Wochenende. (KEYSTONE/TI-PRESS/Francesca Agosta) KEYSTONE

Un 25enne svizzero ha aggredito mercoledì della scorsa settimana passeggeri a caso sulla linea S12 della S-Bahn tra Dachsen (ZH) e Marthalen (ZH). Una ventenne è rimasta ferita.

Keystone-SDA SDA

L'uomo ha dapprima attaccato una donna, ma la 20enne è intervenuta, ha precisato oggi in una nota la polizia cantonale zurighese. La prima donna è così riuscita a mettersi in salvo. Il fatto è avvenuto intorno alle 13:00.

Ad avere la peggio è stata la 20enne che è stata ferita dall'aggressore. È tuttavia riuscita a scendere dal treno a Marthalen e ad allertare la polizia, che ha poi arrestato l'aggressore alla fermata di Andelfingen (ZH). Nel frattempo la giovane ha sporto denuncia.