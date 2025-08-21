  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Arrestato Un 25enne aggredisce passeggeri a caso sulla S-Bahn nel Canton Zurigo

SDA

21.8.2025 - 15:59

Pendler steigen in einen Zug ein am Bahnhof in Bellinzona am Mittwoch, 6. Dezember 2023. Die Tessiner Pendler gehen beim neuen Fahrplan leer aus. Die SBB lassen ab dem 10. Dezember 31 Personenzuege durch den Gotthard-Basistunnel fahren, jedoch verkehren diese nur am Wochenende. (KEYSTONE/TI-PRESS/Francesca Agosta)
Pendler steigen in einen Zug ein am Bahnhof in Bellinzona am Mittwoch, 6. Dezember 2023. Die Tessiner Pendler gehen beim neuen Fahrplan leer aus. Die SBB lassen ab dem 10. Dezember 31 Personenzuege durch den Gotthard-Basistunnel fahren, jedoch verkehren diese nur am Wochenende. (KEYSTONE/TI-PRESS/Francesca Agosta)
KEYSTONE

Un 25enne svizzero ha aggredito mercoledì della scorsa settimana passeggeri a caso sulla linea S12 della S-Bahn tra Dachsen (ZH) e Marthalen (ZH). Una ventenne è rimasta ferita.

Keystone-SDA

21.08.2025, 15:59

L'uomo ha dapprima attaccato una donna, ma la 20enne è intervenuta, ha precisato oggi in una nota la polizia cantonale zurighese. La prima donna è così riuscita a mettersi in salvo. Il fatto è avvenuto intorno alle 13:00.

Ad avere la peggio è stata la 20enne che è stata ferita dall'aggressore. È tuttavia riuscita a scendere dal treno a Marthalen e ad allertare la polizia, che ha poi arrestato l'aggressore alla fermata di Andelfingen (ZH). Nel frattempo la giovane ha sporto denuncia.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?»
Alessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»
Ignazio Moser al centro del caos tra Belen e Cecilia: nessun perdono e «motivi gravissimi»

Altre notizie

Curiosa scena sul treno. Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?»

Curiosa scena sul trenoDei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?»

Energia. La Svezia avrà una nuova centrale nucleare

EnergiaLa Svezia avrà una nuova centrale nucleare

Dopo Ticino e altri Cantoni. Scoperto il primo focolaio di coleottero giapponese a Ginevra

Dopo Ticino e altri CantoniScoperto il primo focolaio di coleottero giapponese a Ginevra