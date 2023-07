Lo stabilimento fluviale di Oberer Letten in un'immagine d'archivio. Keystone

Un 28enne è deceduto sabato mattina a Zurigo in seguito a un incidente nei pressi dello stabilimento fluviale di Oberer Letten. Lo ha reso noto oggi la polizia comunale.

Stando al comunicato odierno, una bagnina dello stabilimento balneare pubblico è stata in grado di trarre in salvo l'uomo che non era riemerso in superficie. Una squadra di soccorritori è poi tempestivamente sopraggiunta sul luogo dell'incidente riuscendo a rianimare li ragazzo e trasportarlo in ospedale, dove però è spirato lo stesso pomeriggio.

La polizia, il Ministero pubblico di Zurigo e l'Istituto di medicina legale stanno ora indagando per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.

daoe, ats