Tra Zurigo e Argovia Sfuggono a un controllo e parte un rocambolesco inseguimento sull'A1, due in manette

SDA

10.11.2025 - 14:54

Uno dei due occupanti è rimasto ferito nell'incidente ed è stato portato in ospedale
Keystone

Rocambolesco inseguimento la scorsa notte sull'autostrada A1 tra i cantoni di Zurigo ed Argovia.

Keystone-SDA

10.11.2025, 14:54

10.11.2025, 15:15

La polizia cantonale zurighese, con il supporto di quella argoviese, ha arrestato due persone a Wettingen (AG) che avevano cercato di sfuggire a un controllo dandosi alla fuga e causando un incidente.

I fatti sono avvenuti poco dopo le 04.30, quando una pattuglia della polizia zurighese ha cercato di fermare un veicolo che aveva attirato l'attenzione per il suo modo di guidare. Il conducente non ha ottemperato agli ordini e ha invece accelerato bruscamente dopo l'uscita di Dietikon (ZH).

All'altezza dell'area di sosta di Würenlos (AG), una pattuglia della polizia cantonale argoviese è entrata in autostrada. Quando il veicolo in fuga l'ha superata ad alta velocità, gli agenti argoviesi hanno iniziato l'inseguimento. Poco dopo, il veicolo si è scontrato con un guardrail all'uscita di Wettingen (AG).

Gli occupanti dell'auto erano due albanesi di 28 e 33 anni. Uno dei due è rimasto ferito nell'incidente ed è stato trasportato in ospedale. Le circostanze della fuga sono oggetto di indagine da parte della polizia cantonale zurighese e della procura competente.

