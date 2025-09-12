  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Avvenuta nel 2022 Archiviato il caso sulla fuga dei dati al Dipartimento di giustizia zurighese

SDA

12.9.2025 - 12:31

Zurigo era stata scossa dal caso sulla fuga di dati, ma non sono stati trovati colpevoli. (Immagine simbolica d'archivio).
Zurigo era stata scossa dal caso sulla fuga di dati, ma non sono stati trovati colpevoli. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

La procura zurighese ha archiviato il caso riguardante la fuga di dati del Dipartimento di giustizia avvenuta nel 2022. In seguito alle indagini, le accuse non sono risultate imputabili ad alcuna persona o sono ormai in prescrizione.

Keystone-SDA

12.09.2025, 12:31

Nonostante gli sforzi degli inquirenti, i fatti di rilevanza penale non sono stati attribuiti a nessuna persona specifica all'interno o all'esterno della direzione cantonale della giustizia, si legge in un comunicato odierno del Ministero pubblico.

Il caso aveva fatto scalpore alla fine del 2022. A quanto si era appreso, tra il 2006 e il 2012, un fornitore di servizi informatici del Dipartimento di giustizia non aveva cancellato dati sensibili da hard disk finiti in mano a criminali.

I dati includevano perizie psichiatriche su persone accusate, elenchi di numeri di telefono di agenti di polizia e documenti sulla pianificazione del nuovo centro di polizia e giustizia. Gli hard disk in questione sarebbero finiti in mani criminali o clandestine, in particolare nel giro della droga e della prostituzione.

Le autorità cantonali avevano poi garantito che al giorno d'oggi una simile falla non sarebbe più possibile. Fino al 2014 le regole sull'argomento erano però insufficienti.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
L'esercito di Kiev usa i russi accerchiati come esca
Diverse persone in ospedale per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari, ecco come mai
Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

Altre notizie

Musica classica. Più pubblico dell'anno scorso al Lucerne Festival

Musica classicaPiù pubblico dell'anno scorso al Lucerne Festival

Tragedia in montagna. Giovane escursionista muore nell'Oberland bernese

Tragedia in montagnaGiovane escursionista muore nell'Oberland bernese

C'è da preoccuparsi?. Diverse persone in ospedale per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari, ecco come mai

C'è da preoccuparsi?Diverse persone in ospedale per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari, ecco come mai