IncidenteCade sui binari della stazione centrale a Zurigo, muore un 59enne
SDA
18.6.2026 - 14:36
Tragico incidente ieri, mercoledì, sera alla stazione centrale di Zurigo: un 59enne è deceduto dopo essere caduto sui binari. L'uomo è stato investito da un treno in partenza ed è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Lo comunica oggi la polizia cantonale.
Keystone-SDA
18.06.2026, 14:36
18.06.2026, 15:07
SDA
L'incidente è avvenuto poco prima delle 23:00, precisano le autorità, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di una persona esanime distesa sui binari. I soccorsi non hanno potuto fare altro che costatane il decesso. La polizia esclude l'intervento di terzi.
Stando alle prime ricostruzioni l'uomo avrebbe perso l'equilibrio proprio mentre un treno stava partendo.