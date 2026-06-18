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Incidente Cade sui binari della stazione centrale a Zurigo, muore un 59enne

SDA

18.6.2026 - 14:36

La polizia esclude l'intervento di terzi. (Foto archivio)
La polizia esclude l'intervento di terzi. (Foto archivio)
Keystone

Tragico incidente ieri, mercoledì, sera alla stazione centrale di Zurigo: un 59enne è deceduto dopo essere caduto sui binari. L'uomo è stato investito da un treno in partenza ed è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Lo comunica oggi la polizia cantonale.

Keystone-SDA

18.06.2026, 14:36

18.06.2026, 15:07

L'incidente è avvenuto poco prima delle 23:00, precisano le autorità, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di una persona esanime distesa sui binari. I soccorsi non hanno potuto fare altro che costatane il decesso. La polizia esclude l'intervento di terzi.

Stando alle prime ricostruzioni l'uomo avrebbe perso l'equilibrio proprio mentre un treno stava partendo.

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