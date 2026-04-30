Punta un'arma da fuoco sui passanti dal balcone di casa sua, attimi di paura a Volketswil

Polizia cantonale di Zurigo sda

Mercoledì pomeriggio un uomo è uscito sul balcone del suo appartamento a Volketswil, nel Canton Zurigo, e ha iniziato a puntare un'arma su alcuni passanti. Il gesto ha scatenato una massiccia operazione di polizia, culminata ore più tardi con l'arresto del 48enne elvetico, trovato in possesso di circa 20 armi da fuoco, oltre che altre da punta e da taglio.

Keystone-SDA SDA

Le forze dell'ordine sono state allertate attorno alle 17:30, ha fatto sapere in un comunicato la polizia cantonale zurighese.

Diverse pattuglie sono quindi intervenute nei pressi del palazzo e un'unità di specialisti ha preso direttamente contatto con l'uomo, per il quale sono scattate le manette verso le 20:20, precisa la nota.

Nell'appartamento del 48enne sono state infine sequestrate diverse armi da fuoco, da punta e da taglio. La polizia, interpellata dall'agenzia Keystone-ATS, ha dichiarato che l'individuo si trova tutt'ora in stato di fermo.

Il motivo del gesto non è invece ancora chiaro. Le indagini sono in corso.