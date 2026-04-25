Nell'incendio due persone sono rimaste ferite in modo grave. Keystone

Due feriti gravi e otto feriti leggeri. È questo il bilancio di un incendio in un centro equestre di Hombrechtikon, nel Canton Zurigo, verificatosi ieri sera. Lo ha comunicato la polizia cantonale.

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Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine su X, nessun animale ha subito danni. Ad avere la peggio sono stati un uomo di 73 anni e una donna di 84, entrambi trasportati in ospedale con l'utilizzo di un elicottero.

L'allarme è scattato poco prima delle 18:30. All'arrivo dei soccorsi tutti avevano già lasciato lo stabile. Oltre ai feriti gravi, altre due persone sono state portate all'ospedale per controlli, mentre le condizioni dei rimanenti sono state verificate sul posto.

I pompieri hanno domato le fiamme in breve tempo, ma sia l'abitazione che la stalla hanno subito danni per oltre un milione di franchi. Gli abitanti della struttura hanno trovato alloggio da parenti e conoscenti. Le cause del rogo sono oggetto di indagine.