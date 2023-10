Donna morta dopo una lite a Embrach (ZH), arrestato un uomo. (Immagine d'illustrazione) Keystone

Probabile femminicidio a Embrach, nella periferia a nord di Zurigo. Una donna di 30 anni è morta nella notte dopo essere stata ricoverata in condizioni critiche in ospedale a seguito di una violenta lite in un appartamento.

Uno svizzero di 38 anni è stato arrestato.

I retroscena del grave fatto di sangue sono oggetto di indagini e la polizia non fornisce ulteriori informazioni, nemmeno sui rapporti che c'erano fra la donna e l'uomo.

In una nota, la polizia cantonale di Zurigo si limita a dire di essere stata allarmata verso le 19.30 di domenica della lite fra l'uomo e la donna.

Trovata in condizioni critiche, la 30enne è morta dopo il ricovero in ospedale.

