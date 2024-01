Due persone sono rimaste ferite nell'incidente. (Foto simbolica) Keystone

Due persone sono rimaste ferite ieri sera a Zurigo in seguito a un incidente ferroviario, in cui un vagone da cantiere si è schiantato contro un escavatore per binari.

Il sinistro ha avuto luogo sul viadotto tra Wipkingen (ZH) e l'area lungo i binari presso la stazione centrale di Zurigo. La notizia, riferita da vari media, è stata confermata a Keystone-ATS da un portavoce della polizia cantonale.

Non sono state fornite informazioni circa la gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte, ma si stima che i danni materiali siano elevati.

kl, ats