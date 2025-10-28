  1. Clienti privati
Protesta Occupazione dell'ETH, condanne parziali per gli attivisti filopalestinesi

SDA

28.10.2025 - 15:31

Diversi agenti di polizia hanno disperso i manifestanti, portandoli anche di peso fuori dall'istituto.
Keystone

Il tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato oggi per violazione di domicilio due attivisti filopalestinesi, che, il 31 maggio 2024, avevano occupato l'atrio principale del Politecnico federale (ETH). Un terzo è stato prosciolto.

Keystone-SDA

28.10.2025, 15:31

28.10.2025, 15:49

Ai due è stata inflitta una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da 30 franchi, sospesa con la condizionale per due anni. Gli imputati sono invece stati assolti dall'accusa di partecipazione a una manifestazione non autorizzata.

Il procedimento nei confronti del terzo è invece stato archiviato in quanto la denuncia penale è stata presentata troppo tardi.

Gli imputati avevano partecipato alla manifestazione, ha affermato il giudice durante la lettura della sentenza. L'invito ad andarsene era stato chiaro. «Il sit-in ha violato il diritto di polizia», ha detto il giudice.

Le sentenze non sono ancora definitive. Durante il pomeriggio il tribunale pronuncerà un ulteriore verdetto contro altri quattro imputati nella stessa vicenda.

