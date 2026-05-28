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Ferito gravemente A Zurigo arrestati due 19enni che hanno sparato a un siriano

SDA

28.5.2026 - 09:50

I due presunti autori del gesto si sono consegnati spontaneamente alle forze dell'ordine. (Foto simbolica)
I due presunti autori del gesto si sono consegnati spontaneamente alle forze dell'ordine. (Foto simbolica)
Keystone

Due 19enni svizzeri sono stati arrestati martedì a Wallisellen (ZH) in quanto sospettati di aver gravemente ferito un 24enne siriano con un colpo d'arma da fuoco. Lo comunica oggi la polizia cantonale zurighese, autrice del fermo per sospetto tentato omicidio.

Keystone-SDA

28.05.2026, 09:50

28.05.2026, 10:00

I due giovani residenti nel canton Zurigo si sono consegnati spontaneamente alla polizia cantonale e alla polizia comunale di Winterthur, indica la nota. La vittima si trova invece fuori pericolo di morte.

I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte del 23 maggio. Il giovane siriano è stato curato dalle forze d'intervento e quindi trasportato in ospedale.

I presunti autori del gesto, secondo le prime indagini, sarebbero invece inizialmente fuggiti a bordo di un'auto.

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