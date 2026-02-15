Quattro pirati della strada minorenni – di età compresa tra 13 e 15 anni – sono stati fermati la scorsa notte, tra sabato e domenica, a Wangen bei Dübendorf, nel canton Zurigo. Sfrecciavano a circa 250 km/h con un bolide da oltre 500 CV sull'autostrada A1 in condizioni precarie.

Immagine simbolica. sda

Keystone-SDA SDA

L'allerta è scattata verso le 2.30 quando diversi residenti della località hanno segnalato un'automobile che percorreva ripetutamente e a velocità decisamente eccessiva un tratto di strada con limite a 50 km/h. Intervenute sul posto, le pattuglie della polizia cantonale hanno avvistato da lontano il veicolo prima che imboccasse l'A15 in direzione Uster.

Verso le 3.30 le ricerche hanno ricondotto gli agenti a Wangen bei Dübendorf, dove sono infine riusciti a intercettare il veicolo a bordo del quale vi erano quattro minorenni. Si tratta di giovani svizzeri, di età compresa tra i 13 e i 15 anni: sono stati tutti arrestati.

Dalle indagini è emerso che alternandosi al volante, un 14enne e un 15enne hanno accelerato il potente veicolo (oltre 500 CV) fino a toccare i 250 km/h sull'autostrada A1 bagnata e con temperature sotto lo zero. All'interno della località invece, nella zona con limite di 50 km/h, avrebbero viaggiato a circa 100 km/h.

I giovani saranno denunciati alla procura minorile per reati di pirateria della strada e per furto del veicolo.

In fuga a Esslingen

Sempre nel canton Zurigo, circa quattro ore prima – intorno alle 23 – una pattuglia di polizia aveva notato a Esslingen un veicolo sospetto e gli aveva intimato di fermarsi. Il conducente ha ignorato l'ordine, ha accelerato bruscamente e si è dato alla fuga in direzione di Egg.

Dopo una breve ricerca, il veicolo è stato ritrovato abbandonato nella località zurighese. Poco dopo il conducente, un 17enne che aveva sottratto l'auto ai genitori, si è presentato spontaneamente. Sarà denunciato alla procura minorile per grave violazione delle norme della circolazione e per impedimento di atti dell'autorità.