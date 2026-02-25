I servizi d'emergenza per l'esplosione a Ilnau-Effretikon (ZH) Una forte esplosione è avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì a Illnau-Effretikon. 25.02.2026

Una forte esplosione è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, Illnau-Effretikon (ZH). La deflagrazione è stata udita fino a nord di Zurigo, a una quindicina di chilometri di distanza. La polizia cantonale è sul posto e ha reso noto che la popolazione non è in pericolo.

Keystone-SDA SDA

Il fatto è avvenuto nella frazione di Luckhausen, ha precisato a Keystone-ATS un portavoce delle forze dell'ordine. L'esplosione è avvenuta nell'area di un impianto sperimentale e di formazione utilizzato per testare tecniche di brillamento e svolgere esercitazioni antincendio, è stato precisato.

Secondo il «Blick» e «20 Minuten», nella zona sono stati segnalati danni, come vetri rotti. È stata inoltre avvistata una grossa nuvola di fumo.