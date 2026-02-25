  1. Clienti privati
Canton Zurigo Forte esplosione a Ilnau-Effretikon, polizia sul posto

SDA

25.2.2026 - 15:01

I servizi d'emergenza per l'esplosione a Ilnau-Effretikon (ZH)

I servizi d'emergenza per l'esplosione a Ilnau-Effretikon (ZH)

Una forte esplosione è avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì a Illnau-Effretikon.

25.02.2026

Una forte esplosione è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, Illnau-Effretikon (ZH). La deflagrazione è stata udita fino a nord di Zurigo, a una quindicina di chilometri di distanza. La polizia cantonale è sul posto e ha reso noto che la popolazione non è in pericolo.

Keystone-SDA

25.02.2026, 15:01

25.02.2026, 16:14

Il fatto è avvenuto nella frazione di Luckhausen, ha precisato a Keystone-ATS un portavoce delle forze dell'ordine. L'esplosione è avvenuta nell'area di un impianto sperimentale e di formazione utilizzato per testare tecniche di brillamento e svolgere esercitazioni antincendio, è stato precisato.

Secondo il «Blick» e «20 Minuten», nella zona sono stati segnalati danni, come vetri rotti. È stata inoltre avvistata una grossa nuvola di fumo.

Forte esplosione a Ilnau-Effretikon
Forte esplosione a Ilnau-Effretikon. La polizia ha isolato l'area.

La polizia ha isolato l'area.

Immagine: blue News

Forte esplosione a Ilnau-Effretikon

Immagine: blue News

Forte esplosione a Ilnau-Effretikon. Un lettore ha inviato questa immagine della nuvola di fumo a forma di fungo.

Un lettore ha inviato questa immagine della nuvola di fumo a forma di fungo.

Immagine: blue News

Forte esplosione a Ilnau-Effretikon. La polizia cantonale ha inviato un elicottero.

La polizia cantonale ha inviato un elicottero.

Immagine: blue News

Forte esplosione a Ilnau-Effretikon. Diversi oggetti sono stati rovesciati da un incendio.

Diversi oggetti sono stati rovesciati da un incendio.

Immagine: blue News

Forte esplosione a Ilnau-Effretikon. I residenti segnalano danni alle case.

I residenti segnalano danni alle case.

Immagine: blue News

