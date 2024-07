Il luogo dell'incidente in cui è rimasto ferito gravemente un motociclista di 18 anni. Keystone

Un giovane di 18 anni, in sella alla sua moto, si è procurato gravi ferite oggi pomeriggio dopo essere caduto in una gola per una quindicina di metri a Dürnten (ZH).

SDA

Lo sfortunato centauro è stato recuperato da un elicottero della Rega e trasportato in gravi condizioni all'ospedale. L'allarme è pervenuto alle autorità poco prima delle 14.00, spiega una nota odierna della polizia zurighese.

Stando a una prima ricostruzione, il motociclista sarebbe uscito di strada mentre affrontava una curva a sinistra. Al momento non si sa quanto tempo l'uomo abbia dovuto attendere i soccorsi prima di essere notato. Per questo la polizia cerca eventuali testimoni.

ats