Pirata della stradaBeccato a 141 km/h sugli 80, via subito la patente e denunciato
SDA
26.4.2026 - 11:33
Un giovane automobilista dovrà vedersela con la giustizia: il 21enne è incappato sabato sera a Neftenbach, nel Canton Zurigo in un radar mentre sfrecciava a 141 km/h invece degli 80 km/h consentiti. Oltre al ritiro della patente, il conducente spericolato è stato denunciato al ministero pubblico.
Keystone-SDA
26.04.2026, 11:33
SDA
Durante il controllo della velocità, la polizia ha fermato nell'arco di 45 minuti quattro altri automobilisti che viaggiavano a una velocità compresa tra i 108 e i 125 km/h, si legge in una nota odierna.
In due casi la polizia ha ritirato la patente sul posto. In un altro è stato imposto un divieto di circolazione in Svizzera, visto che si trattava di un turista.
Un altro conducente ha potuto conservare provvisoriamente la patente, viene ancora precisato.