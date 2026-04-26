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Pirata della strada Beccato a 141 km/h sugli 80, via subito la patente e denunciato

SDA

26.4.2026 - 11:33

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio KEYSTONE

Un giovane automobilista dovrà vedersela con la giustizia: il 21enne è incappato sabato sera a Neftenbach, nel Canton Zurigo in un radar mentre sfrecciava a 141 km/h invece degli 80 km/h consentiti. Oltre al ritiro della patente, il conducente spericolato è stato denunciato al ministero pubblico.

Keystone-SDA

26.04.2026, 11:33

Durante il controllo della velocità, la polizia ha fermato nell'arco di 45 minuti quattro altri automobilisti che viaggiavano a una velocità compresa tra i 108 e i 125 km/h, si legge in una nota odierna.

In due casi la polizia ha ritirato la patente sul posto. In un altro è stato imposto un divieto di circolazione in Svizzera, visto che si trattava di un turista.

Un altro conducente ha potuto conservare provvisoriamente la patente, viene ancora precisato.

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