  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Bocciata l'iniziativa A Zurigo lo jodel non diventerà materia universitaria

SDA

23.2.2026 - 18:54

Dallo scorso anno questo canto tradizionale fa parte del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco (foto d'archivio).
Dallo scorso anno questo canto tradizionale fa parte del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco (foto d'archivio).
Keystone

Un solo voto a favore al Gran consiglio zurighese. È l'esito di un'iniziativa individuale del parlamentare UDC Stefan Basler che chiedeva di proporre lo jodel come disciplina principale nelle scuole universitarie, analogamente a quanto accade a Lucerna.

Keystone-SDA

23.02.2026, 18:54

23.02.2026, 18:57

Esponenti della sinistra e della destra hanno riconosciuto l'importanza del canto tradizionale dei pastori delle Alpi svizzere e il suo profondo radicamento nella cultura nazionale, tanto che dallo scorso dicembre è iscritto al patrimonio culturale immateriale dell'Unesco.

Tuttavia tutti ritengono che non abbia posto quale disciplina universitaria finanziata dallo stato, anche alla luce dell'offerta già presente a Lucerna.

L'iniziativa di Basler, a sua volta cantante di jodel, nasce dall'inquietudine nel constatare una diminuzione di nuove compagnie di questo canton tradizionale. Inoltre secondo il democentrista non mancano solo i novizi ma anche i direttori di coro.

Dal settembre 2018 l'Università di scienze applicate e delle arti di Lucerna propone lo jodel come materia principale del suo indirizzo di musica folcloristica. Lo scorso anno una prima studentessa ha ottenuto il suo diploma di master.

Canto popolare svizzero. Lo Jodel diventa patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO

Canto popolare svizzeroLo Jodel diventa patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO

I più letti

Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Marie-Therese Nadig aveva solo 17 anni: «Un fondista scavalcò il filo spinato per raggiungere noi donne»
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
«El Mencho» tradito dalla visita all'amante, il Messico precipita nel caos
Ecco chi era «El Mencho», il boss della droga la cui morte ha gettato il Messico nel caos

Altre notizie

Maltempo. La bufera di neve si abbatte nel nordest degli USA, a New York torna il lockdown

MaltempoLa bufera di neve si abbatte nel nordest degli USA, a New York torna il lockdown

In Austria. Filmava le calciatrici di nascosto nello spogliatoio, condannato un ex arbitro svizzero

In AustriaFilmava le calciatrici di nascosto nello spogliatoio, condannato un ex arbitro svizzero

Nella regione di Arequipa. Elicottero precipita durante un'operazione di soccorso, 15 morti in Perù

Nella regione di ArequipaElicottero precipita durante un'operazione di soccorso, 15 morti in Perù