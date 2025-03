Ellen e Michael Ringier KEYSTONE

La mecenate Ellen Ringier è morta in seguito a grave malattia all'età di 73 anni. Il decesso è avvenuto oggi a Zurigo, secondo quanto comunicato dal gruppo mediatico Ringier.

Keystone-SDA SDA

La giurista e filantropa lascia un'eredità che vivrà a lungo oltre il suo tempo, si legge nella nota odierna.

Nata a Lucerna, era una cittadina impegnata e una grande forza per il mondo culturale. Fra le varie cose, era nel consiglio d'amministrazione del Teatro di Zurigo, editrice della rivista «Fritz+Fränzi» e fondatrice della Fondazione «Elternsein» (essere genitori, ndr.), con la quale dava aiuto alle famiglie.

La mecenate lottava anche contro odio e antisemitismo ed è stata fondatrice della manifestazione musicale «Rock gegen Hass» (Rock contro l'odio, ndr.).

Ellen Ringier era una donna dai toni moderati quando si parlava dei risultati raggiunti, ma si esprimeva in modo forte e chiaro quando si doveva impegnare per le sue convinzioni, ha sottolineato il gruppo mediatico. Con lei, viene a mancare una personalità visionaria e un esempio per le generazioni.