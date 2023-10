La manifestazione di ieri a Zurigo Keystone

Alla manifestazione non autorizzata per la Palestina tenutasi ieri sera a Zurigo sono state controllate e allontanate 25 persone. Lo ha reso noto la polizia comunale, precisando che non sono giunte segnalazioni di danneggiamenti.

In ossequio al principio di proporzionalità, la dimostrazione è stata tollerata, è stato precisato stamane all'agenzia Keystone-ATS.

I partecipanti erano circa 500. Il corteo ha attraversato diverse strade del Kreis 4, accompagnato e sorvegliato dalla polizia. Zurigo, come altre città svizzerodedesche, ha temporaneamente vietato tutti i raduni in relazione al conflitto in Medio Oriente.

ats