Dinamica non chiaraMonopattino elettrico finisce contro un'auto, uomo in fin di vita
14.1.2026 - 12:01
Ha riportato ferite che ne mettono in pericolo la vita un 55enne su un monopattino elettrico rimasto coinvolto in un incidente con un auto ieri sera a Zurigo-Schwamendingen, quartiere a nord della città sulla Limmat.
L'incidente è avvenuto intorno alle 19:30 a un incrocio, indica oggi in una nota la polizia cittadina.
Il conducente del monopattino elettrico, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare.