Dinamica non chiara Monopattino elettrico finisce contro un'auto, uomo in fin di vita

SDA

14.1.2026 - 12:01

Rischia la vita un 55enne che ha avuto un incidente con un monopattino elettrico. (immagine d'illustrazione)
Rischia la vita un 55enne che ha avuto un incidente con un monopattino elettrico. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Ha riportato ferite che ne mettono in pericolo la vita un 55enne su un monopattino elettrico rimasto coinvolto in un incidente con un auto ieri sera a Zurigo-Schwamendingen, quartiere a nord della città sulla Limmat.

Keystone-SDA

14.01.2026, 12:01

14.01.2026, 12:11

L'incidente è avvenuto intorno alle 19:30 a un incrocio, indica oggi in una nota la polizia cittadina.

Il conducente del monopattino elettrico, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare.

