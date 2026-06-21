Alberi caduti ovunque a Zurigo. Uno di essi si è rivelato letale per la ragazza di 16 anni. Keystone

La ragazza 16enne rimasta colpita venerdì sera dalla caduta di un ramo durante un temporale nella città di Zurigo è deceduta ieri in ospedale. Lo indicano oggi, domenica, le forze dell'ordine. Il violento maltempo ha provocato il ferimento di diverse persone.

Keystone-SDA SDA

La giovane era stata inizialmente ricoverata in ospedale in condizioni critiche. «Purtroppo è deceduta in ospedale», ha comunicato oggi la polizia comunale in una nota. L'esatta dinamica dell'incidente e le cause del decesso sono al vaglio degli inquirenti.

Il temporale, che ha investito Zurigo venerdì verso le 18.00, si è trattenuto un paio di ore sulla regione.

730 chiamate ai pompieri

Tra le 17:30 e le 21:00 il servizio di soccorso cittadino Schutz & Rettung Zürich (SRZ) è stato allertato, tra le altre cose, per alberi e rami caduti, vie di comunicazione bloccate, guasti elettrici e cantine allagate.

Nello stesso arco di tempo, la centrale operativa di SRZ ha registrato 730 chiamate d'emergenza per i pompieri e 130 per il servizio ambulanza.

Complessivamente, nel Canton Zurigo sono stati coordinati 680 interventi dei vigili del fuoco. Oltre alla città di Zurigo, le regioni più colpite sono state quelle di Bülach, Bassersdorf, Dübendorf, Erlenbach e Meilen.