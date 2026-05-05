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Zurigo Un operaio muore in un cantiere a Regensdorf

SDA

5.5.2026 - 16:51

In un incidente sul lavoro a Regensdorf (ZH) è morto un operaio edile di 59 anni (foto simbolica)
In un incidente sul lavoro a Regensdorf (ZH) è morto un operaio edile di 59 anni (foto simbolica)
Keystone

Un operaio edile di 59 anni è morto questa mattina in un cantiere a Regensdorf (ZH) mentre era impegnato nella rimozione di casseforme. L'uomo è stato colpito da una trave metallica che si è ribaltata: le ferite sono risultate mortali.

Keystone-SDA

05.05.2026, 16:51

05.05.2026, 16:53

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8.00, ha comunicato oggi la polizia cantonale aggiungendo che in collaborazione con la procura sta chiarendo l'esatta dinamica di quanto avvenuto.

I colleghi di lavoro e i familiari del defunto sono stati assistiti dal servizio di assistenza spirituale di emergenza del cantone di Zurigo e dal Care-Team della polizia cantonale, viene aggiunto.

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