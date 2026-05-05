In un incidente sul lavoro a Regensdorf (ZH) è morto un operaio edile di 59 anni (foto simbolica) Keystone

Un operaio edile di 59 anni è morto questa mattina in un cantiere a Regensdorf (ZH) mentre era impegnato nella rimozione di casseforme. L'uomo è stato colpito da una trave metallica che si è ribaltata: le ferite sono risultate mortali.

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L'incidente è avvenuto poco dopo le 8.00, ha comunicato oggi la polizia cantonale aggiungendo che in collaborazione con la procura sta chiarendo l'esatta dinamica di quanto avvenuto.

I colleghi di lavoro e i familiari del defunto sono stati assistiti dal servizio di assistenza spirituale di emergenza del cantone di Zurigo e dal Care-Team della polizia cantonale, viene aggiunto.