ZurigoUn operaio muore in un cantiere a Regensdorf
SDA
5.5.2026 - 16:51
Un operaio edile di 59 anni è morto questa mattina in un cantiere a Regensdorf (ZH) mentre era impegnato nella rimozione di casseforme. L'uomo è stato colpito da una trave metallica che si è ribaltata: le ferite sono risultate mortali.
Keystone-SDA
05.05.2026, 16:51
05.05.2026, 16:53
SDA
L'incidente è avvenuto poco dopo le 8.00, ha comunicato oggi la polizia cantonale aggiungendo che in collaborazione con la procura sta chiarendo l'esatta dinamica di quanto avvenuto.
I colleghi di lavoro e i familiari del defunto sono stati assistiti dal servizio di assistenza spirituale di emergenza del cantone di Zurigo e dal Care-Team della polizia cantonale, viene aggiunto.