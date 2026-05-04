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Si cercano testimoni Un pedone viene investito mortalmente da una bicicletta in un sottopasso a Winterthur

SDA

4.5.2026 - 14:30

L'incidente ha avuto esito letale.
L'incidente ha avuto esito letale.
Keystone

Grave incidente sabato sera nel sottopassaggio ciclabile della stazione ferroviaria di Winterthur: un pedone è morto dopo essere stato investito da una bicicletta, ha indicato oggi la polizia comunale.

Keystone-SDA

04.05.2026, 14:30

04.05.2026, 14:35

Secondo le prime ricostruzioni intorno alle 21.45 la vittima, la cui identità non è ancora stata stabilita con certezza, è stata urtata da un ciclista 31enne, subito dopo una curva. Caduta a terra, ha subito lesioni gravissime e malgrado le cure prodigate è deceduta sul luogo del sinistro.

La polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

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