La piantagione nel Canton Zurigo Polizia cantonale zurighese$

Una coltivazione indoor con più di 5000 piante di cannabis: è quanto è stato scoperto dalla polizia cantonale, come comunica lei stessa in una nota odierna, nel comune zurighese di Rafz. Le manette sono scattate per due uomini.

Il ritrovamento è frutto di una perquisizione condotta dalle forze dell'ordine lo scorso 9 gennaio, continua la nota. Le piante di canapa sono state distrutte e la struttura smantellata, mentre i due presunti gestori, un 51enne svizzero e un 47enne tedesco, sono stati arrestati.

La polizia zurighese ha passato al setaccio l'abitazione in seguito a una segnalazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), che durante un controllo sul veicolo con a bordo i due uomini ha rilevato indizi di un reato in materia di stupefacenti.

me, ats