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10 arresti Zurigo: riciclaggio e truffe sentimentali per milioni di franchi

SDA

28.4.2026 - 15:20

Alle indagini, dirette dal Ministero pubblico, partecipa anche la polizia comunale. (Immagine simbolica d'archivio dello scorso gennaio)
Alle indagini, dirette dal Ministero pubblico, partecipa anche la polizia comunale. (Immagine simbolica d'archivio dello scorso gennaio)
Keystone

Gli inquirenti zurighesi hanno proceduto all'arresto di dieci persone aderenti o vicine a un gruppo nigeriano sospettate di riciclaggio di denaro aggravato, truffe sentimentali e altri reati informatici che hanno causato danni per milioni di franchi.

Keystone-SDA

28.04.2026, 15:20

Nel corso di un'operazione su larga scala condotta in sei cantoni sono state inoltre effettuate oggi numerose perquisizioni domiciliari.

Gli incriminati hanno un'età compresa tra 32 e 54 anni, indica un comunicato congiunto del Ministero pubblico II e delle polizie cantonale e comunale zurighesi.

Il Ministero pubblico II (Staatsanwaltschaft II) si occupa dei procedimenti relativi a criminalità organizzata, traffico di stupefacenti su larga scala, tratta di esseri umani, criminalità informatica nonché a indagini speciali nei confronti di funzionari pubblici.

Ad eccezione di un caso, i sospettati sono membri di una confraternita nigeriana e originari della Nigeria o persone che sostengono tale gruppo. Per tutti gli imputati vale la presunzione di innocenza fino alla conclusione definitiva del procedimento, si sottolinea nella nota.

Le indagini, qualificate come «intense», hanno riguardato membri di tale confraternita, sospettati di essere attivi a livello internazionale in diversi ambiti criminali. Sono state svolte con il sostegno dell'agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e nell'ambito di una cooperazione transnazionale che ha già portato all'arresto di numerosi membri dell'organizzazione nigeriana in diversi paesi europei.

Le perquisizioni, di abitazioni e magazzini, al di fuori di Zurigo sono avvenute in collaborazione con le rispettive polizie cantonali.

Poiché le indagini sono tuttora in corso, gli inquirenti non possono fornire ulteriori informazioni.

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