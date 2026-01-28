Sanija Ameti all'arrivo in tribunale mercoledì mattina, il 28 gennaio 2026. KEYSTONE

La consigliera comunale zurighese Sanija Ameti (senza partito, già PVL), a processo oggi al Tribunale distrettuale di Zurigo per aver sparato a un'immagine sacra e messo in scena pubblicamente la raffigurazione sforellata, è stata condannata per perturbamento della libertà di credenza e di culto. Il giudice ha spiegato che è stata condannata perché la giovane ha rifiutato di presentare giustificazioni sul suo comportamento e sul suo stato d'animo al momento dei fatti. Aver mirato alla testa di Gesù è stato pure considerato un elemento di disprezzo verso il Cristianesimo.

Il tribunale ha seguito la tesi del pubblico ministero, ma ridotto l'entità della sanzione. Infatti l'ha condannata a una pena pecuniaria sospesa di 60 aliquote giornaliere di 50 franchi ciascuna e una multa di 500 franchi.

La procura chiedeva infatti una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di 100 aliquote giornaliere da 100 franchi, e una multa di oltre 2'500 franchi.

Il processo, come ha potuto constatare il reporter di blue News Petar Marjanović sul posto ha suscitato notevole interesse anche il giorno dell'udienza.

Stando al suo racconto la polizia ha controllato i visitatori all'ingresso. In aula erano presenti rappresentanti dei media, sostenitori di Ameti e diversi querelanti privati.

Il reato e le accuse

Il procedimento è stato avviato in seguito a un'«esercitazione di tiro» il 6 settembre 2024. Secondo l'atto d'accusa, Ameti, nel seminterrato della sua abitazione a Zurigo, ha sparato circa 20 colpi da una distanza di circa dieci metri contro una pagina DIN A3 del catalogo d'asta «KOLLERview» (numero 03/2024) usando una pistola ad aria compressa (Walther LPM-1, calibro 4,5 millimetri).

L'immagine raffigurata era un dipinto di Tommaso del Mazza, risalente a circa 650 anni fa. La Procura ha dichiarato che Ameti ha deliberatamente sparato alla testa della Vergine Maria e del Bambino Gesù e in seguito aveva pubblicato le immagini su Instagram, con la didascalia «staccare la spina» («abschalten» in tedesco).

Il procuratore Andrej Gnehm (UDC) ha accusato Ameti di aver deliberatamente offeso la sensibilità religiosa e messo in pericolo la pace religiosa.

Ha definito le sue spiegazioni come inverosimili. Essendo una «persona istruita», avrebbe dovuto sapere chi era raffigurato nella foto.

Diversi ricorrenti privati e la difesa

I ricorrenti privati hanno concordato con questa valutazione. In totale, 24 ricorrenti privati si sono presentati al procedimento.

Inizialmente, tra questi, figuravano i Giovani UDC e l'associazione «Mass-voll». Tuttavia, il tribunale ha stabilito che i Giovani UDC non sarebbero stati elencati come ricorrente privato.

L'associazione «Mass-voll» si è ritirata nel corso del procedimento. Al suo presidente, Nils Fiechter, è stato invece consentito di comparire come ricorrente privato.

Nelle loro arringhe conclusive, i rappresentanti dell'Unione Democratica di Centro (UDC) e del movimento «Mass-voll» hanno parlato di una provocazione deliberata. Hanno avvertito che un'assoluzione avrebbe potuto incoraggiare imitatori.

La consigliera cantonale zurighese dell'UDC Maria Marty, in qualità di parte civile, ha descritto l'atto come «premeditato» e ha interpretato il post su Instagram come una minaccia contro i cristiani.

La difesa ha chiesto l'assoluzione

L'avvocato di Ameti, Peter Bettoni, ha negato qualsiasi dolo e ha sostenuto che la definizione legale del reato richiedeva un significativo disturbo della quiete pubblica.

Ciò, ha affermato, non era stato dimostrato. L'accusa non aveva condotto alcun «interrogatorio ammissibile» in merito alle reazioni al post.

Bettoni ha anche fatto riferimento alla biografia e allo stato emotivo di Ameti. Era stata sottoposta a pressioni professionali e portava con sé i traumi della guerra in Bosnia. La notte dell'incidente, voleva semplicemente «staccare la spina».

Ameti condannata anche perché non si è spiegata

Il fatto che alla fine sia stata pronunciata una condanna è stato spiegato anche dal giudice Hugo Kronauer (PLR) come dovuto al rifiuto di Ameti di testimoniare.

Ha affermato che sarebbe spettato a lei nominare le altre persone presenti o presentare certificati medici. Solo allora il tribunale avrebbe potuto valutare con maggiore accuratezza il suo stato mentale al momento del crimine.

Poiché Ameti è rimasta in silenzio, secondo Kronauer, il tribunale non ha avuto altra scelta che basare la sua decisione sulle circostanze esterne. Il giudice ha affermato di dover quindi presumere che Ameti sapesse a cosa stava sparando.

Allo stesso tempo, ha ritenuto credibile che fosse sottoposta a una notevole pressione professionale ed emotivamente sconvolta. Il tribunale ha considerato questo fatto come circostanza attenuante e ha ridotto significativamente la pena rispetto alle richieste dell'accusa.

Per i querelanti è una vittoria

Il tribunale ha ritenuto che aver mirato alla testa di Gesù fosse un segno di disprezzo per la fede cristiana. Il giudice ha inoltre interpretato l'indignazione pubblica e la grande folla in aula come prova di una violazione dell'ordine pubblico.

Sussisteva quindi almeno un intento condizionato. Il tribunale ha inoltre considerato il «pregiudizio» mediatico e le minacce di morte contro Ameti come circostanze attenuanti.

I querelanti privati hanno celebrato il verdetto come una vittoria. Al momento della sentenza di colpevolezza, si è potuto sentire Nicolas Rimoldi, presidente dell'Associazione Mass-Voll, esclamare «Sì!».

Ameti rimane in silenzio

Ameti ha ricevuto il verdetto in piedi e in silenzio.

Poiché la multa è stata sospesa, la laureata in giurisprudenza deve per ora pagare solo la multa di 500 franchi e le spese processuali e legali di circa 3'100 franchi.

Il tribunale non ha riconosciuto alcun risarcimento agli avvocati dei querelanti privati.