Due tram si sono scontrati a Zurigo-Oerlikon oggi a mezzogiorno. Finora non si hanno notizie riguardo a eventuali feriti.
Stando a una segnalazione dell'azienda dei trasporti pubblici di Zurigo (VBZ) il traffico di diverse linee di tram e bus è perturbato e la durata dei disagi è per ora considerata indeterminata.
Le VBZ consigliano pertanto ai passeggeri di utilizzare la S-Bahn.
Le linee coinvolte
- La linea 10 collega Milchbuck con HB/Bahnhofplatz, l'aeroporto merci e Auzelg
- La linea 11 serve solo la tratta Rehalp e la stazione ferroviaria di Oerlikon
- La linea 14 serve la tratta Triemli - Milchbuck
- Le linee 61 e 62 circolano tra Oberwiesenstrasse e Messe Hallenstadion in entrambe le direzioni passando per Max-Bill-Platz
- La linea 75 circola tra Max-Bill-Platz e Messe Friedackerstrasse in entrambe le direzioni passando per Dörflistrasse
Già stamane a Zurigo un tram si è scontrato con un'auto nella Sihlstrasse, nel centro della città.