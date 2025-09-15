  1. Clienti privati
Intorno a mezzogiorno Scontro fra due tram a Zurigo-Oerlikon, traffico fortemente perturbato

SDA

15.9.2025 - 13:52

Due tram della VBZ si sono scontrati a Zurigo-Oerlikon. (immagine simbolica)
Keystone

Due tram si sono scontrati a Zurigo-Oerlikon oggi a mezzogiorno. Finora non si hanno notizie riguardo a eventuali feriti.

Keystone-SDA, Sara Matasci

15.09.2025, 13:52

15.09.2025, 14:21

Stando a una segnalazione dell'azienda dei trasporti pubblici di Zurigo (VBZ) il traffico di diverse linee di tram e bus è perturbato e la durata dei disagi è per ora considerata indeterminata.

Le VBZ consigliano pertanto ai passeggeri di utilizzare la S-Bahn.

Le linee coinvolte

  • La linea 10 collega Milchbuck con HB/Bahnhofplatz, l'aeroporto merci e Auzelg
  • La linea 11 serve solo la tratta Rehalp e la stazione ferroviaria di Oerlikon
  • La linea 14 serve la tratta Triemli - Milchbuck
  • Le linee 61 e 62 circolano tra Oberwiesenstrasse e Messe Hallenstadion in entrambe le direzioni passando per Max-Bill-Platz
  • La linea 75 circola tra Max-Bill-Platz e Messe Friedackerstrasse in entrambe le direzioni passando per Dörflistrasse
Mostra di più
La situazione problematica nella zona di Zurigo
www.zvv.ch

Già stamane a Zurigo un tram si è scontrato con un'auto nella Sihlstrasse, nel centro della città.

