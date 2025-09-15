Due tram della VBZ si sono scontrati a Zurigo-Oerlikon. (immagine simbolica) Keystone

Due tram si sono scontrati a Zurigo-Oerlikon oggi a mezzogiorno. Finora non si hanno notizie riguardo a eventuali feriti.

Stando a una segnalazione dell'azienda dei trasporti pubblici di Zurigo (VBZ) il traffico di diverse linee di tram e bus è perturbato e la durata dei disagi è per ora considerata indeterminata.

Le VBZ consigliano pertanto ai passeggeri di utilizzare la S-Bahn.

Le linee coinvolte La linea 10 collega Milchbuck con HB/Bahnhofplatz, l'aeroporto merci e Auzelg

La linea 11 serve solo la tratta Rehalp e la stazione ferroviaria di Oerlikon

La linea 14 serve la tratta Triemli - Milchbuck

Le linee 61 e 62 circolano tra Oberwiesenstrasse e Messe Hallenstadion in entrambe le direzioni passando per Max-Bill-Platz

La linea 75 circola tra Max-Bill-Platz e Messe Friedackerstrasse in entrambe le direzioni passando per Dörflistrasse Mostra di più

La situazione problematica nella zona di Zurigo www.zvv.ch

Già stamane a Zurigo un tram si è scontrato con un'auto nella Sihlstrasse, nel centro della città.