Canton Zurigo Andelfingen: sei feriti in uno scontro frontale, un ragazzo è grave

SDA

15.11.2025 - 20:00

Gli inquirenti stanno indagando per determinare le responsabilità dell'accaduto.
Gli inquirenti stanno indagando per determinare le responsabilità dell'accaduto.
Keystone

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio ad Andelfingen, nel canton Zurigo.

Keystone-SDA

15.11.2025, 20:00

15.11.2025, 20:01

Un automobilista 52enne che stava viaggiando in direzione di Sciaffusa ha svoltato a sinistra, andando a scontrarsi con una vettura che procedeva in senso contrario su cui si trovavano il conducente 29enne, la moglie e i tre figli.

Nell'impatto i tre adulti e un bambino hanno riportato lesioni di media gravità, un bimbo piccolo se l'è cavata con ferite leggere, mentre un altro ragazzo versa in gravi condizioni. Le cause del sinistro non sono ancora note, ha indicato la polizia cantonale zurighese.

