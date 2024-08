Il luogo dell'incidente Polizia cantonale zurighese

Un motociclista ha perso la vita ieri sera a Hombrechtikon, nel Canton Zurigo, per le gravissime ferite riportate in uno scontro con un'automobile.

SDA

Il 39enne è morto sul luogo dell'incidente, precisa la polizia cantonale in una nota odierna, aggiungendo che non è ancora chiaro perché abbia perso il controllo del suo mezzo andando a sbattere in curva contro la vettura, che sopraggiungeva sulla corsia opposta.

La conducente dell'auto, una 54enne, è rimasta illesa, ma ha subito uno shock ed è stata presa a carico dal team di assistenza. È stata aperta un'inchiesta per chiarire le circostanze della collisione.

mh, ats