  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Velocità eccessiva Un automobilista di 19enne investe e uccide due persone alle porte di Zurigo

SDA

19.9.2025 - 07:19

Un'auto guidata da un 19enne ha investito e ucciso due persone ieri sera a Glattbrugg, alle porte di Zurigo. (immagine d'illustrazione)
Un'auto guidata da un 19enne ha investito e ucciso due persone ieri sera a Glattbrugg, alle porte di Zurigo. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Un automobilista di 19 anni ha investito e ucciso due persone ieri verso le 20 a Glattbrugg, alle porte di Zurigo. Una donna di 70 anni e un uomo di 29 sono morti sul posto per le gravi ferite riportate, ha reso noto stamane la polizia.

Keystone-SDA

19.09.2025, 07:19

19.09.2025, 08:08

Secondo le prime informazioni, il 19enne viaggiava a velocità eccessiva, scrive la polizia cantonale di Zurigo, confermando quanto riportato dal «Blick» e da «20 Minuten».

Secondo la polizia, il conducente ha perso il controllo del veicolo e ha colpito un marciapiede, dove stavano camminando cinque persone. La vettura ha investito la 70enne e il 29enn, che sono stati trascinati per diversi metri e sono morti sul luogo dell'incidente.

Nessun'altra persona è rimasta ferita, rende noto la polizia. Oltre al conducente, nell'auto c'erano altre quattro persone di età compresa tra i 17 e i 20 anni. È in corso un procedimento penale contro il 19enne svizzero per eccesso di velocità e si sta indagando sulla dinamica esatta dell'incidente.

I più letti

Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Chiusura dell'uscita autostradale Bellinzona Nord
Gli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine
Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»

Altre notizie

Errore o sfida?. Tragedia nel parcheggio dell’Ikea di Pisa: due 17enni si scontrano in moto, uno perde la vita

Errore o sfida?Tragedia nel parcheggio dell’Ikea di Pisa: due 17enni si scontrano in moto, uno perde la vita

Scatta l'applauso dei presenti. A Napoli il miracolo si è ripetuto: si è sciolto il sangue di San Gennaro

Scatta l'applauso dei presentiA Napoli il miracolo si è ripetuto: si è sciolto il sangue di San Gennaro

Scienza. I ricercatori svizzeri sviluppano un nuovo test per diagnosticare il cancro all'intestino

ScienzaI ricercatori svizzeri sviluppano un nuovo test per diagnosticare il cancro all'intestino