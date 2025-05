Uno degli edifici andato in cenere nel comune zurighese. Keystone

La procura zurighese ha incriminato una presunta piromane seriale. La 44enne svizzera, sospettata di aver appiccato il fuoco otto volte nell'arco di quattro mesi nel 2024 nel comune di Elgg, andrà a processo davanti al Tribunale distrettuale di Winterthur.

Keystone-SDA SDA

Gli incendi hanno provocato ingenti danni materiali per un totale di 2,6 milioni di franchi, si legge in una nota diramata oggi dal Ministero pubblico cantonale. La donna è finita in manette lo scorso mese di luglio.

Nessuno è rimasto ferito nei roghi. Tuttavia, secondo la procura, hanno messo in pericolo la vita delle persone. Quattro incendi dolosi hanno causato danni relativamente contenuti, mente gli altri quattro hanno colpito edifici residenziali, un fienile e un'automobile.

Una perizia ha stabilito che la donna ha agito in uno stato di scemata imputabilità. Per la presunta piromane verranno chiesti diversi anni di reclusione, oltre a un trattamento stazionario. La data del processo non è ancora stata fissata.