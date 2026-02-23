Tra gli scopi dichiarati dalla struttura c'è anche la salvaguardia delle specie. (Foto d'archivio) Keystone

1,3 milioni di persone hanno visitato lo zoo di Zurigo nel 2025, con un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. Si tratta del terzo miglior bilancio di sempre per la struttura, che ha invece fatto registrare il record riguardo al finanziamento di progetti.

Keystone-SDA SDA

Come scrive oggi lo zoo in un comunicato, 67'000 scolari hanno visitato il parco faunistico per scopi educativi, uno dei suoi pilastri, al pari della protezione della natura, della salvaguardia delle specie e della ricerca.

Oltre 2,7 milioni di franchi sono invece confluiti in otto progetti naturalistici in tutto il mondo, in forma di contributi diretti, beni e servizi. La somma proviene dal contributo volontario degli acquirenti di un biglietto d'entrata e da donazioni di privati e fondazioni.