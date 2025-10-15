  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Primo maschio della sua specie Da Vienna allo Zoo di Zurigo: arriva Obi, un maschio di giraffa reticolata

SDA

15.10.2025 - 11:30

La giraffa reticolata è una specie a rischio. (Foto simbolica)
La giraffa reticolata è una specie a rischio. (Foto simbolica)
Keystone

Nuovo arrivo nella savana dello zoo di Zurigo: dal giardino zoologico Schönbrunn di Vienna è infatti giunto il maschio di giraffa Obi. Lo annuncia oggi il parco in un comunicato.

Keystone-SDA

15.10.2025, 11:30

15.10.2025, 11:34

Nella nota si aggiunge che l'animale, primo maschio della sua specie a Zurigo, ha completato una quarantena di quattro settimane prima di essere liberato.

Il nuovo arrivato ha il compito di procreare e contribuire alla conservazione della giraffa reticolata, specie fortemente minacciata. «Aspettavamo di ricevere un maschio da quattro anni», ha spiegato il direttore dello zoo Severin Dressen nella nota.

Obi, di otto anni, si distingue dalle femmine per la maggiore altezza e per le numerose protuberanze sulla testa. Finora ha già potuto scoprire gli spazi che abiterà e poi ha conosciuto le sue tre nuove coinquiline, con cui il processo di conoscenza si è svolto armoniosamente, come riporta la struttura.

Una quarta giraffa, la sorellastra di Obi Jahi, è invece stata separata per evitare incesti e presto verrà trasferita altrove, ma per ora ha ancora la compagnia delle altre femmine. Nei prossimi mesi Obi incontrerà pure le altre specie che frequentano la «savana zurighese», faraone, struzzi, impala e orici, quindi zebre e rinoceronti.

L'arrivo dell'esemplare a Zurigo coincide con la ripresa del programma europeo per le specie in pericolo (EEP), dopo qualche anno di pausa, per non oltrepassare le capacità degli zoo.

Tuttavia nel frattempo la popolazione delle giraffe è invecchiata, una tendenza negativa per una specie in pericolo. Nel caso il numero di giraffe superi quello dei posti disponibili, si cerca un trasferimento in un altro parco, se ciò non fosse possibile si ricorre alla soppressione.

I più letti

Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
Alessandra Amoroso sulla salute della figlia: «Basta bugie. State dando il peggio di voi»
Ecco perché un arbitro di hockey è stato bandito a vita. Il video mostra il «gravissimo» errore
Un treno merci blocca la galleria di base del San Gottardo
Madonna racconta il suo inferno interiore: «Volevo tagliarmi le braccia»

Altre notizie

Nei pressi della nota Paradeplatz. Collisione fra due tram in centro a Zurigo, tre feriti

Nei pressi della nota ParadeplatzCollisione fra due tram in centro a Zurigo, tre feriti

Canton Argovia. Due morti nella casa esplosa a Staufen, colpa di una fuga di gas

Canton ArgoviaDue morti nella casa esplosa a Staufen, colpa di una fuga di gas

Processo in Austria. Crack Signa: Benko condannato a due anni per bancarotta fraudolenta

Processo in AustriaCrack Signa: Benko condannato a due anni per bancarotta fraudolenta