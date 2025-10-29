Arrestata a Zurigo una 50enne sospettata di aver ucciso una 60enne. (immagine d'illustrazione) Keystone

La polizia ha annunciato l'arresto di una donna di 50 anni, fortemente sospettata di aver ucciso una 60enne lunedì a Zurigo, nel quartiere di Albisrieden. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento e chiesto la detenzione preventiva.

Sia la vittima che la presunta autrice del delitto sono di nazionalità senegalese, indicano oggi in una nota congiunta la polizia cittadina e quella cantonale.

Le forze dell'ordine hanno trovato la 50enne sulla scena del crimine: un appartamento di Zurigo-Albisrieden dove sono intervenute lunedì pomeriggio a causa di una lite. Arrivati sul posto, gli agenti hanno rinvenuto la 60enne senza vita.

Secondo 20minuten, la vittima era una parrucchiera residente nella città sulla Limmat e la donna arrestata si trovava da qualche giorno nel suo appartamento.

Gli esami forensi e gli accertamenti effettuati sul posto hanno rivelato che la 60enne è stata uccisa, si limita a precisare la polizia.