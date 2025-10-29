  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Trovata morta in casa Arrestata una donna per l'uccisione di una 60enne a Zurigo

SDA

29.10.2025 - 09:52

Arrestata a Zurigo una 50enne sospettata di aver ucciso una 60enne. (immagine d'illustrazione)
Arrestata a Zurigo una 50enne sospettata di aver ucciso una 60enne. (immagine d'illustrazione)
Keystone

La polizia ha annunciato l'arresto di una donna di 50 anni, fortemente sospettata di aver ucciso una 60enne lunedì a Zurigo, nel quartiere di Albisrieden. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento e chiesto la detenzione preventiva.

Keystone-SDA

29.10.2025, 09:52

29.10.2025, 09:56

Sia la vittima che la presunta autrice del delitto sono di nazionalità senegalese, indicano oggi in una nota congiunta la polizia cittadina e quella cantonale.

Le forze dell'ordine hanno trovato la 50enne sulla scena del crimine: un appartamento di Zurigo-Albisrieden dove sono intervenute lunedì pomeriggio a causa di una lite. Arrivati sul posto, gli agenti hanno rinvenuto la 60enne senza vita.

Secondo 20minuten, la vittima era una parrucchiera residente nella città sulla Limmat e la donna arrestata si trovava da qualche giorno nel suo appartamento.

Gli esami forensi e gli accertamenti effettuati sul posto hanno rivelato che la 60enne è stata uccisa, si limita a precisare la polizia.

I più letti

La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
Può un socialista nato in Africa governare la città più ricca del mondo?
William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
Vanessa Incontrada annuncia a sorpresa le nozze: «Mi sono innamorata di nuovo»
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini

Altre notizie

Brasile. A Rio de Janeiro 64 morti nell'operazione anti-narcos più letale di sempre

BrasileA Rio de Janeiro 64 morti nell'operazione anti-narcos più letale di sempre

Ecco cosa simboleggia. L'aeroporto di Zurigo introduce il «cordino girasole» per le disabilità invisibili

Ecco cosa simboleggiaL'aeroporto di Zurigo introduce il «cordino girasole» per le disabilità invisibili

Ecco il video. Apre per la prima volta al pubblico un corridoio segreto sotterraneo del Colosseo

Ecco il videoApre per la prima volta al pubblico un corridoio segreto sotterraneo del Colosseo