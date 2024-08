Si segnalano solamente due feriti gravi. KEYSTONE

Circa 920'00 persone, secondo un comunicato del comitato di organizzazione, sono giunte ieri, sabato, a Zurigo per la 31esima edizione della Street Parade.

Al termine della sfilata di 28 carri, chiamati Love Mobile, che diffondevano musica techno a profusione lungo un percorso di due chilometri sul lungolago della città sulla Limmat, si segnalano due feriti gravi.

Il corteo è iniziato puntualmente alle 14.00 in un ambiente assolutamente festivo. Nel comprensorio della sfilata si è ballato fino a mezzanotte. In seguito sono previsti innumerevoli party in città. Quest'anno il motto della manifestazione è stato – come sempre in inglese – Prefer: Tolerance (che in italiano può essere reso con preferire la tolleranza).

Per il momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sui feriti gravi. Secondo Schutz & Rettung Zürich, l'associazione che riunisce tutti i corpi di intervento e di soccorso della città, alle 21:00 erano già state prestate cure a 470 persone, un numero più consistente rispetto allo stesso momento l'anno scorso, quando all'evento avevano pure partecipato circa 920'000 persone.

La maggior parte di questi 470 casi riguarda problemi poco rilevanti, come disidratazione o tagli. L'abuso di alcol, in una giornata torrida, ha causato qualche malore.

Le polizie comunale e cantonale hanno indicato di aver proceduto complessivamente, fino alle 21.00, a 25 arresti in particolare per furti e violazione della legge sugli stupefacenti.

Dopo l'annuncio in settimana di attentati di natura islamista in occasione dei concerti della cantautrice statunitense Taylor Swift a Vienna (Austria), la polizia comunale di Zurigo si è fortemente mobilitata.

Le forze dell'ordine hanno proceduto a controlli lungo i percorsi che portavano all'evento e sono state installate barriere per impedire che auto o camion potessero lanciarsi sulla folla. La presenza degli agenti non ha compromesso l'allegria del pubblico, ha osservato un giornalista di Keystone-ATS sul posto.

