Agente leggermente ferito la scorsa notte a Zurigo Keystone

La scorsa notte a Zurigo la polizia intervenuta per una segnalazione di disturbo della quiete pubblica è stata bersagliata con bottiglie e sassi. Un agente è rimasto leggermente ferito e un'auto di servizio danneggiata.

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Le forze dell'ordine rendono noto oggi di aver ricorso a proiettili di gomma, sostanze irritanti, cani e un idrante, prima di riuscire a disperdere il folto gruppo di persone che ha provocato disordini.