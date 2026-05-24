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La scorsa notte Disordini a Zurigo, ferito un agente e danneggiata un'auto della polizia

SDA

24.5.2026 - 12:00

Agente leggermente ferito la scorsa notte a Zurigo
Agente leggermente ferito la scorsa notte a Zurigo
Keystone

La scorsa notte a Zurigo la polizia intervenuta per una segnalazione di disturbo della quiete pubblica è stata bersagliata con bottiglie e sassi. Un agente è rimasto leggermente ferito e un'auto di servizio danneggiata.

Keystone-SDA

24.05.2026, 12:00

24.05.2026, 12:03

Le forze dell'ordine rendono noto oggi di aver ricorso a proiettili di gomma, sostanze irritanti, cani e un idrante, prima di riuscire a disperdere il folto gruppo di persone che ha provocato disordini.

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