La scorsa notteDisordini a Zurigo, ferito un agente e danneggiata un'auto della polizia
SDA
24.5.2026 - 12:00
La scorsa notte a Zurigo la polizia intervenuta per una segnalazione di disturbo della quiete pubblica è stata bersagliata con bottiglie e sassi. Un agente è rimasto leggermente ferito e un'auto di servizio danneggiata.
Keystone-SDA
24.05.2026, 12:00
24.05.2026, 12:03
SDA
Le forze dell'ordine rendono noto oggi di aver ricorso a proiettili di gomma, sostanze irritanti, cani e un idrante, prima di riuscire a disperdere il folto gruppo di persone che ha provocato disordini.