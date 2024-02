I dimostranti in corteo a Zurigo Keystone

Con il motto «insieme per la nostra democrazia», alcune centinaia di persone si sono riunite oggi, sabato, pomeriggio a Zurigo. Il corteo autorizzato è sfilato dalla Turbinenplatz alla Kasernenareal.

Molti partecipanti hanno portato alla manifestazione cartelloni fatti da loro sui quali vi erano slogan come «Diritti umani invece di persone di destra» (che in tedesco è «Menschenrechte statt rechte Menschen»), «L'odio non è un'opinione», «Rendi l'immigrazione di nuovo grande» e «Anche le patate hanno un passato di migrazione». Altri hanno lasciato spazio a richieste come «No alla violenza!» o «No all'estremismo – di sinistra o di destra».

La dimostrazione per la democrazia è stata indetta da un'alleanza di vari partiti e organizzazioni che nel loro invito l'hanno giustificata affermando che occorre una linea chiara contro l'estremismo di destra e quindi «dire chiaramente no all'odio e alla sua incitazione».

La Svizzera non è risparmiata dalla «normalizzazione delle idee di estrema destra», ha indicato Sanija Ameti, copresidente del movimento Operazione Libero citata in un comunicato. Ciò che serve ora è un argine contro un'ulteriore diffusione.

Alla manifestazione non sono stati tenuti discorsi. Il corteo e i cartelli dicevano già abbastanza, ha detto un partecipante.

ats